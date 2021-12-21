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Giriş Tarihi: 21.12.2021 17:17 Son Güncelleme: 21.12.2021 17:21

İsrailli istahbarat şefinden çok konuşulacak açıklama: Süleymani suikastında İsrail'in sorumluluğu var

İHA
İsrailli istahbarat şefinden çok konuşulacak açıklama: Süleymani suikastında İsrail’in sorumluluğu var

İsrail eski İstihbarat Şefi Tamir Hayman, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani suikastı ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayman, İsrail'İn sorumlu olduğunu açıkladı. Yaklaşık iki yıl sonra ilk doğrulamayı yapan Hayman, Süleymani gibi bir lideri bulmanın nadir olduğunu ifade ederek, suikastın İran’ın Suriye’deki gücünün önüne geçmek için yapıldığını açıkladı.

İsrail eski İstihbarat Şefi Tamir Hayman, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden İsrail'in de sorumlu olduğunu açıkladı.

İLK DOĞRULAMAYI YAPTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanında insansız hava aracıyla saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Suikast sonrasında İran cephesinden intikam sloganları atılırken İsrail, suçlamalara ilişkin net bir açıklama yapmamıştı. Ancak geçtiğimiz Eylül ayında eski İsrail İstihbarat Şefi Hayman, İbranice yayın yapan bir dergiye verdiği röportajında, İsrail'in Süleymani suikastından sorumlu olduğunu açıklayarak ilk doğrulamayı yaptı. Hayman, İsrail istihbaratının, Süleymani'nin Şam'dan Bağdat'a uçuşunun ayrıntılarını ve Süleymani'nin numaralarına erişiminin olduğunu belirterek, "Süleymani'yi öldürmek başarıydı, çünkü benim gözümde İran baş düşmanımızdır" dedi.

İRAN'INSURİYE'DEKİ GÜCÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILDI

Hayman, Süleymani gibi bir lideri bulmanın nadir olduğunu ifade ederek, suikastın İran'ın Suriye'deki gücünün önüne geçmek için yapıldığını açıkladı.

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İsrailli istahbarat şefinden çok konuşulacak açıklama: Süleymani suikastında İsrail'in sorumluluğu var
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