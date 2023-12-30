İsrailli tarihçiden çarpıcı yorum: Siyonizm ideolojisi başarısız oldu!

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının, İsrail-Filistin çatışmasında bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken İsrailli tarihçi, saldırının siyonizm ideolojisinin başarısız olduğunu ortaya koyduğu yorumunu yaptı. Zimmermann, siyonizmin İsrail-Filistin meselesinin çözümü olmadığının altını çizerek, "Yahudi halkının tam bir güvensizlik içinde yaşadığı bir duruma geliyoruz ve bu ilk kez olmuyor. Bunun ötesinde İsrail'in diaspora Yahudilerinin güvenliğinin azalmasına neden olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu siyonist çözüm çok eksik." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin-İsrail arasındaki sorunlar için uluslararası toplum tarafından da desteklenen ancak Tel Aviv yönetiminin yanaşmadığı iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini ifade eden Zimmermann, şöyle devam etti: "Şu anda umutsuz ve tamamen saçma görünse de iki devletli çözümün mantıksal bir sonuç olması gerektiği açık. Bunun alternatifi ya bizim Filistinlilere karşı Nazi benzeri bir eylemde bulunmamız ya da Filistinlilerin bunu yapmasıdır."