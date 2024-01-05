İşte ABD’nin özgürlüğü: Rektöre ölüm tehdidi yağdı

Kampüstekiİsrail'e tepki gösterilerinin "düşünce özgürlüğü" olduğunu savunmasının ardından Yahudi lobisinin baskıları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Gay, görevi bırakmadan önce e-posta yoluyla sayısız ölüm tehditleri aldığını ve siyahi olması nedeniyle kendisine yönelik (zenci kelimesi kullanılarak) çok sayıda ırkçı hakaretlerde bulunulduğunu dile getirdi.Öte yandan ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'da Avrupa ülkelerinin Gazze tutumu eleştirildi. Avrupa'nın "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kınadığı" ve "Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi" çağrısına öncülük ettiği hatırlatılan analizde, Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tutumunun ise "çifte standart" olduğu vurgulandı.