İşte Auschwitz işte Gazze

İI. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Avrupa'da birçok toplama kampı açıldı. En ünlüsü ve en ölümcül olanı Polonya'daki Auschwitz kampıydı. Hitler liderliğindeki Almanya'da milyonlarca Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldüğü Auschwitz ve diğer toplama kamplarındaki zulümden daha beterini İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki masumlara yaşatıyor. Hatta holokostu anmak için yapılan filmlerdeki sahneleri bile aratmayan kareler görüyoruz Gazze'de.Örneğin Gazze sokaklarında bir kız çocuğu... Çatışma bölgelerinden kaçıyor. Ağlıyor. Ancak öyle yorgun ki ayakta duramıyor. Sık sık hemen arkasındaki kardeşlerini de kontrol ediyor. Küçük kızın bu anları, Piyanist filmindeki ağlama sahnesini akıllara getirdi...II. Dünya Savaşı sırasında Varşova'daki ve diğer bir çok kentteki Yahudi yerleşiminin yoğun olduğu gettolar yerle bir edilmişti. İsrail, Gazze'deki evlerin ise üçte ikisini tamamen bu gettolardan daha beter şekilde enkaza çevirdi.Nazilerin toplu halde tutuklayıp aylarca kamplarda tuttuğu Yahudilerin çektiği dramlar ve acılar hâlâ filmlere ve kitaplara konu edilerek unutulmaması için büyük bir gayret sarf ediliyor. Ancak Filistinlilere yıllardır apartheid rejimini uygulayan İsrail, yarı çıplak halde, gözleri ve elleri bağlı yüzlerce Filistinliyi bilinmeyen yerlere götürdü, götürüyor.Nazi zulmünü aktaran kamplardaki fotoğraflarda hayatta kalmaya çalışan Yahudi kadınları ve çocukların dramı aktarılır. Günümüzde ise İsrail zulmünden kaçmak isteyen Filistinli kadınların kaderi daha kötü. Açlık çeken Filistinli çocuklar da yine tarifsiz bir işkenceye maruz bırakılıyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını söyledi. Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı açıklamasının İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkati çekti.İSRAİL'İN 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan en az 10 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, Gazze'de kayıp kişiler de dahil toplam ölü sayısının 44 binin üzerinde olduğu kaydedildi. Binlerce cesedin enkaz altında birikmesi nedeniyle salgın hastalıkların yayılacağı uyarısında bulunulan açıklamada, yaz aylarında sıcaklık derecelerinin yükselmesiyle cesetlerin çürüme sürecinin hızlanacağına işaret edildi.