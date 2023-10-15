İşte beyaz fosforlu savaş suçuna kanıt!

İsrail'in, çatışmaların 9. gününde Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarken İsrail ordusunun beyaz fosforlu top mermileri kullandığına yönelik kanıtlar bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da bulunuyor.Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Örgüt'ün Kriz Müdahale Programı'nın, İsrail'in Gazze'de, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladığını kaydetti. Örgüt'ün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın doğruladığı video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.Toplanan kanıtlar arasında, AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'un 9 Ekim'de çektiği ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer alıyor.