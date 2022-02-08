İstifa çağrılarına böyle yanıt verdi! İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan mesajlı şarkı

Parti skandalının ortaya çıkmasının ardından özür dileyen ve 'yönetim ve liderlik hataları"nın tespit edildiği ifadesi üzerine sorumluluğu kabul eden Johnson, "anladım ve bunu düzelteceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Buna rağmen aralarında Johnson'ın Politika Direktörü Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Başbakanlık Personel Şefi Dan Rosenberg, Baş Özel Sekreteri Martin Reynolds ile kadın ve eşitlik özel danışmanı Elena Narozanski'nin olduğu isimler, Johnson'a tepki olarak istifa dilekçelerini sunmuştu.