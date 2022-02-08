İstifa çağrılarına böyle yanıt verdi! İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan mesajlı şarkı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Ülkede zorunlu hale getirdiği koronavirüs kısıtlamaları sırasında yasaklara rağmen parti yaptığı ortaya çıkan Johnson'a yönelik tepkiler durulmuyor.
KABİNEDE İSTİFA DEPREMİ
Geçtiğimiz günlerde Johnson'ın yanında çalışan beş üst düzey ismin istifası, Johnson'ın da koltuğunun tehlikede olduğu söylentilerini beraberinde getirdi.
Parti skandalının ortaya çıkmasının ardından özür dileyen ve 'yönetim ve liderlik hataları"nın tespit edildiği ifadesi üzerine sorumluluğu kabul eden Johnson, "anladım ve bunu düzelteceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Buna rağmen aralarında Johnson'ın Politika Direktörü Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Başbakanlık Personel Şefi Dan Rosenberg, Baş Özel Sekreteri Martin Reynolds ile kadın ve eşitlik özel danışmanı Elena Narozanski'nin olduğu isimler, Johnson'a tepki olarak istifa dilekçelerini sunmuştu.
Johnson'ın kabinesinde başlayan istifa depremi, Başbakan'ın parti içi desteğinin giderek azaldığını da gözler önüne sermişti.
İstifaların ardından boşalan pozisyonlara yeni isimleri yerleştirmeye başlayan Johnson, İletişim Direktörlüğü görevine getirdiği Guto Harri'yi karşıladığı anlarda sergilediği iddia edilen alaycı tavırlarıyla bir kez daha ülke gündemine oturdu.
ÇAĞRILARA ŞARKILI YANIT
Görevine başlamasının ardından Galce yayın yapan haber sitesi Golwg360'a konuşan eski BBC muhabiri Harri, özel görüşmenin detaylarını aktardı.
Röportaj sırasında, Johnson'ın "tam bir palyaço olmadığını" belirten Harri, Johnson'ın kendisine yönelik yapılan istifa çağrılarına Gloria Gaynor'ın ünlü şarkısı "I Will Survive"ı (Hayatta kalacağım) söyleyerek yanıt verdiğini aktardı.
Johnson'la ilk görüşmesini, "İçeri girdim ve selam verdim. Johnson bunun üzerine masasının arkasından kalkıp selamı aldı. İkimiz de gülüyorduk. Sonra 'Boris, hayatta kalacak mısın?' diye sordum. Derin bir sesle yavaş yavaş mırıldanmaya başlayan Başbakan, bu ezgileri daha sonra bilinçli bir şekilde 'I Will Survive (Hayatta Kalacağım)' şarkısına dönüştürdü" şeklinde aktardı.
Harri'nin bu ifadeleri, ülke basınında büyük olay yarattı. Ülke basınının yanı sıra sosyal medyada da büyük eleştiri toplayan Johnson'ın o anlarına ilişkin ise, Başbakanlık Sözcülüğü'nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, Johnson'ın Harri ile görüşmede Gloria Gaynor'ın şarkısını söyleyip söylemediğine ilişkin sorulara ilişkin "Özel görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğim ancak tahmin edebileceğiniz gibi onlar eski meslektaşlar." ifadeleri kullanıldı.