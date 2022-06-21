İstifa şokunu atlatan Macron’dan liderler turu

FRANSA'DAgerçekleştirilen 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mecliste salt çoğunluğu kaybetmesinin ardından ülkede siyasi belirsizlik yaşanıyor. Büyük bir hezimet yaşayan Cumhurbaşkanı Macron harekete geçerek liderler turuna çıktı. Fransız lider, iki gün içinde (dün-bugün) Meclis'te sandalye sahibi partilerin liderlerini Ellysee Sarayı'nda kabul edecek. 245 milletvekili ile Meclis'te en büyük parti olan Macron'un partisinin 289 olan salt çoğunluğa ulaşması için 44 milletvekilini kendi tarafına çekmesi gerekiyor. Genel seçimlerin ikinci turunda hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez mecliste salt çoğunluğu sağlayamadı.Öte yandan seçim sonuçlarının ardından Başbakan Elisabeth Borne, görevden ayrılmak istediğini belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sundu. Ülke basınının Elysee'ye dayandırdığı haberlerde, Macron'un, Borne'un sunduğu "nezaket istifasını" geri çevirdiği ifade edildi. Macron'un, Borne'un istifasını "Hükümet çalışmaya devam etsin" diye geri çevirdiği aktarıldı.