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Giriş Tarihi: 17.8.2022

İsveç: Türkiye ile mutabakata uyacağız

İsveç: Türkiye ile mutabakata uyacağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile varılan anlaşmanın bütün şartlarını yerine getireceklerini söyledi

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle Türkiye tarafından veto edilmesinin ardından Madrid'de kritik bir anlaşma imzalanmıştı. İki ülkenin üyelik süreci devam ederken İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, anlaşmanın şartlarını yerine getireceklerini söyledi. Andersson, "Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız. Türkiye'ye iadeler uluslararası hukuk çerçevesinde devam edecek" dedi. Dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan kişiyle ilgili de konuşan Andersson, iade kararının İsveç'in ve uluslararası hukukun kuralları çerçevesinde alındığını söyledi.
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İsveç: Türkiye ile mutabakata uyacağız
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