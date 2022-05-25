İsveç ve Finlandiya heyetlerine Ankara’da net mesajlar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle NATO'ya girmelerinin veto edileceğini açıklamasının ardından iki ülke Türkiye'yi ikna etmek için girişimlerde bulunuyor. Türk heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Türkiye, PKK'nın türevleri olan YPG/PYD/SDG gibi terör örgütlerinin aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ülkelerde sivil toplum kuruluşu kisvesi altında terör örgütlerinin propagandasını yapan oluşumlara verilen desteğin kesilmesi gerektiğini ifade eden Ankara, himaye edilen PKK'lı teröristler ile FETÖ'cülerin iadesini istiyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları konusunda 30 müttefik ülkenin tamamının uzlaşması için çalıştıklarını kaydetti. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Türkiye ile güvenlik ve terörle mücadele konularında ikili işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.