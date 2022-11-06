İsveç’ten YPG/PYD açıklaması: Mesafe koyacağız

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten yeni bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin PYD/YPG ile aralarına mesafe koyma kararı aldığını belirtti. Billstrom, "Bu örgütler ile AB'nin terör listesinde yer alan PKK arasında İsveç-Türkiye ilişkileri açısından iyi olmayacak kadar yakın bir ilişki var" dedi. Billstrom, ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Malmö'deki PKK bayrakları ile poz veren siyasetçilere tepki gösterdi. Billstrom, "Malmö'de PKK bayrakları ile poz veren politikacıların yaptığı kabul edilemez. PKK bir terör örgütüdür ve bu tür davranışlar demokrasiye yakışmıyor" diye konuştu.