İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio partisinden ayrıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleriyle beraber Ukrayna'ya silah yardımı yapan İtalya'da bu konu iç siyasette de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükûmetin Ukrayna'nın silah yardımları da dahil olmak üzere desteklenmesi hususunda Senato'da gün içinde yapılan oylama öncesinde partisi M5S ile ters düşen Di Maio, siyasi geleceğine dair Roma'da bir basın toplantısı düzenledi.

Di Maio, tarih karşısında saldırıya uğrayan Ukrayna ya da saldırgan Rusya arasında bir seçim yapmaları gerektiğini ifade ederek "Avrupa yanlısı ve Atlantikçi değerleri desteklemek bir hata olamaz. Savaş medyatik bir şov değil. 5 Yıldız Hareketi'nin bazı liderlerinin tutumları, ülkemizi zayıflatma riski taşıyordu." dedi.

Di Maio, "Bugünkü acı veren bir tercih ki bunu yapmak zorunda kalacağımı asla hayal edemezdim. Ben ve pek çoğumuz, 5 Yıldız Hareketi'ni bırakıyoruz. Yarından (bugün) itibaren 5 Yıldız Hareketi, parlamentoda birinci siyasi parti konumunda olmayacak. Bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor." diye konuştu.

Genç siyasi lider, yeni partilerinin kişi bazlı bir parti olmayacağını ve partilerinde nefret diline ve popülizme yer olmayacağını söyledi.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberinde, M5S'den Di Maio ile beraber ayrılacak 60'ı milletvekili, 11'i senatör 70'ten fazla parlamenter olduğu belirtildi.

Halihazırda Temsilciler Meclisi'nde 155 milletvekili, Senato'da 72 senatör olmak üzere 227 parlamenteri bulunan M5S'nin Di Maio ve arkadaşlarının ayrılığı ile parlamentoda güç kaybedecek.

PARTİDEN İHRACI GÜNDEME GELMİŞTİ

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükûmetin Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarına ilişkin Senato'da gün içinde gerçekleştirilen oylama öncesi, iktidar ortağı M5S'den silah yardımlarına yönelik güçlü eleştiriler gelmesi tartışmalara yol açmıştı.

M5S içinde silah yardımlarının durmasına yönelik bazı parlamenterlerin harekete geçmesi, buna yine aynı partiden olan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun karşı çıkması, parti içinde gerilime neden olmuştu.

Eski Başbakan Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği M5S parti yönetiminde Di Maio'nun ihracı gündeme gelmiş ancak bu konuda bir karar almamıştı.

İtalyan basını, bir süredir Conte ile Di Maio arasında çok fazla anlaşmazlık konusu olduğunu yazıyordu.

M5S'NİN OYLARI ERİYOR

2018 yılındaki son genel seçimlere Luigi Di Maio liderliğinde giren ve yüzde 32,6'lık oy oranıyla birinci parti olarak çıkan M5S, bu yasama döneminde kurulan üç farklı hükûmette de yer aldı. Parti ilk olarak aşırı sağcı Lig Partisi ile iktidar ortağı olurken bir sene sonra 2019'da merkez soldan Demokratik Parti ile yeni hükûmette iş birliğine gitti. Bu iş birliğinin, iktidarın küçük ortağı Italia Viva partisince 2021 başında bozulması sonrasında M5S, Mario Draghi liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele için kurulan geniş katılımlı hükûmette yer aldı.

Bu süreçte parti içinde yaşanan liderlik mücadeleleri ve iç-dış meselelerdeki fikir ayrılıklarının güçlü şekilde yaşanması M5S'te güç kaybına uğramasına yol açtı.

Kamuoyu yoklamalarında partinin düzenli oy kaybı yaşadığı ortaya çıkarken, SWG araştırma şirketinin 19 Haziran tarihli son kamuoyu yoklamasında, M5S'nin oy oranının yüzde 12,5'a kadar gerilediği belirtildi.

İtalya'da genel seçimler gelecek yıl yapılacak.