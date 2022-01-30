İtalya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 8’inci turunda sonuca ulaşıldı

DAHA ÖNCE CUMHURBAŞKANI NAPOLİTANO DA İKİNCİ DÖNEMDE GÖREV ALMIŞTI

Daha önceki cumhurbaşkanları arasında sadece 11. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano iki dönem görev yapmıştı. 2013 yılında 7 yıllık görev süresini dolduran Napolitano, ülkede yaşanan politik ve ekonomik kriz koşullarında tüm siyasi odakların konsensüsü üzerine görevi kabul etmiş ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Napolitano, iki yıl sonra yeni bir hükümet kurulmasının ardından görevinden istifa etmişti.