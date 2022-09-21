İtalya’da ev krizi! Erasmus öğrencileri sokakta kaldı

KONAKLAMA SORUNU HER YIL BÜYÜYOR

Emlakçıların telefonlarına ve elektronik postalarına cevap vermediğini, kapıdan geri çevrildiklerini, bazen dolandırıldıklarını ve bir divanda yatmak için ayda 600 avro ödeyenlerin olduğunu dile getiren öğrencilerden bazıları, "Bize 'Yazın ev bulamazsınız ama eylülden itibaren daha kolay olur' dediler. Ama hiç de öyle olmadı." derken, bazıları da üniversiteye ancak 50 kilometre uzaklıkta ev bulabildiğini anlattı.

İtalya'daki İspanyol eğitim kurumları yetkilileri, öğrenciler için konaklama sorununun yeni olmadığını ama her geçen yıl daha da zorlaştığını söyledi.