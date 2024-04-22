İtalya’da korkunç olay! Çocuk mahkumlara işkence ettiler...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 12'si Milano'daki Cesare Beccaria Çocuk Ceza İnfaz Kurumunda çalışan, biri daha önce burada görev yapmış 13 gardiyan, farklı suçlardan hükümlü çocuklara kötü muamelede bulundukları ve işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca 8 kişi de kamu görevinden ihtiyaten uzaklaştırıldı. Ayrıca bir çocuk mahkuma cinsel istismara varan şiddet uygulandığı iddiasının da araştırıldığı kaydedildi.