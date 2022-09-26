İtalya’da Meloni dönemi

İtalya'daki genel seçimler, zor günler geçiren Avrupa'yı sarstı. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, zafer ilan etti. Böylece ülkenin ilk kadın başbakanı olma yoluna girdi. 45 yaşındaki Meloni, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında faşizmin yenilmesi ve cumhuriyetin kurulmasından beri ilk aşırı sağcı başbakan olabilir. İtalya'daki tablo Avrupa'nın büyük bölümünde kaygıyla karşılandı. Meloni, "Tarih yazdık" dedi.Meloni'nin, aralarında Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig ve eski Başbakan Berlusconi'nin Haydi İtalya Partisi'nin de bulunduğu sağcı ittifakının hem senato hem de parlamentoyu kontrol etmesi bekleniyor. Sağ ittifakın toplam oy oranı yüzde 44'ü geçti. Ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan siyasetçilerinden Silvio Berlusconi'nin yeni sağ koalisyona vereceği destek, hükümetin kurulabilmesi için kilit önem taşıyor. Ülkede hükümeti kurma görevini verme yetkisi cumhurbaşkanına ait ve sürecin haftalar sürebileceği belirtiliyor. 50.8 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçime katılım yüzde 63.9 oldu. Bu, en düşük katılım oranı oldu.Birlik karşıtı Meloni'nin zaferi AB'yi endişelendirdi. AB liderleri, Meloni hakkında henüz açıklama yapmadı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Meloni karşıtı açıklama yapmıştı. Avrupa'nın aşırı sağcı partilerinin liderleri ise İtalya'da seçimin galibi FdI'ya destek içeren mesajlar paylaştı. Almanya'da İslam karşıtı olarak bilinen AfD hemen Meloni'yi kutladı.