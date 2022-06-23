İtalya’daki helikopter kazasında vefat etmişlerdi: 4 Türk’ün cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da havalandıktan sonra Apenin Dağlarında düşen helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde çalışan Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar hayatını kaybetmişti.

CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu akşam saat 23.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilmesi beklenen cenazelerin yarın düzenlenecek törenlerden sonra toprağa verilecek. Cenazeler için ilk olarak 24 Haziran Cuma günü Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası, öğle namazını takiben toprağa verilecektir.

Altuğ Erbil'in cenazesi 24 Haziran Cuma günü Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi 24 Haziran Cuma günü Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi 24 Haziran Cuma günü Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise doğrudan memleketi Adana'ya ulaştırılacak ve 24 Haziran Cuma günü öğle namazından önce Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi - Mustafabeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecek

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuş, helikopterin enkazını ise 11 Haziran'da bin 922 metre yükseklikte Cusna Tepesi'nde ulaşılmıştı