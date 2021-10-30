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Giriş Tarihi: 30.10.2021 22:48

İtalya'dan Başkan Erdoğan-Drgahi görüşmesine ilişkin açıklama

AA
İtalya’dan Başkan Erdoğan-Drgahi görüşmesine ilişkin açıklama

İtalya Başbakanlığı'ndan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, küresel zorluklar ile ikili ortaklıklar ve bunu daha güçlendirme fırsatlarına odaklanıldı. AB-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz’de istikrar ve özellikle Libya içi siyasi süreçteki gelişmeler yapıcı görüş alışverişinin merkezinde yer aldı." ifadelerine yer verildi.

İtalya Başbakanlığı'ndan Başkan Erdoğan ile Draghi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İKİLİ ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME FIRSATLARINA ODAKLANILDI"

Açıklamada, iki liderin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri belirtilerek, "İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın gündemindeki küresel zorluklar ile ikili ortaklıklar ve bunu daha güçlendirme fırsatlarına odaklanıldı. AB-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz'de istikrar ve özellikle Libya içi siyasi süreçteki gelişmeler yapıcı görüş alışverişinin merkezinde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

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İtalya'dan Başkan Erdoğan-Drgahi görüşmesine ilişkin açıklama
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