İtalya’dan Türkiye’ye tahıl anlaşması övgüsü

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya, Karadeniz'de Tahıl İhracatı Anlaşması'nın yenilenmesine yönelik bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. BM'nin bitmez tükenmez diplomatik çabaları ve Türkiye'nin övgüye değer çalışmasıyla mümkün kılınan, dünya gıda güvenliği için kilit bir sonuç." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.