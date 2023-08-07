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Giriş Tarihi: 7.8.2023 16:49

İtalya’nın Sardunya Adası’nda yangın!

İtalya’nın Sardunya Adası’nda 50’den fazla noktada alevlerle mücadele edilirken, 600 kişi tahliye edildi. Yangınlarda biri itfaiyeci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İHA
İtalya’nın Sardunya Adası’nda yangın!

Güney Avrupa ülkesi İtalya'nın Sardunya Adası'nda 50'den fazla noktada çıkan orman yangınları sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler büyürken, söndürme çalışmaları zorlaşıyor. Dün orman yangınının çıktığı Nuoro'ya bağlı Posada kasabası da dahil olmak üzere adanın doğu kıyısındaki noktalardan 600 kişi tahliye edildi.

Biri itfaiyeci olmak üzere 4 kişinin yaralandığı yangında, kamp alanlarında, lüks tatil yerlerinde ve otellerde kalan turistlerden bölgeden ayrılmaları istendi. Sardunya Özerk Bölgesi Başkanı Christian Solinas, yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

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İtalya’nın Sardunya Adası’nda yangın!
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