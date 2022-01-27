‘İyilik Treni’ Afganistan yolunda

TÜRKİYE, zor günler geçiren Afganistan
halkına destek olmak amacıyla acil ihtiyaç ürünlerinden oluşan 2 yardım trenini ülkeye gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Türk Kızılayı
, Diyanet İşleri
ve AFAD başkanlarının katılımıyla düzenlenen törenle ülkeye 747 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. yardımdan oluşan 47 vagonluk yardım treni gönderildi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "İyilik trenimiz 16 günde Afganistan'a ulaşacak. İyilik trenlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi. İçişleri Bakanı Soylu da "Afganistan'da 39 milyon nüfusun 24 milyonu insani yardıma muhtaç. Son 4 yıldır dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz" derken AFAD Başkanı Yunus Sezer
ise "Bu milletin yardımseverliğini tüm dünyaya taşıyoruz" ifadesini kullandı. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de, "En iyi insanlar yardım eli uzatan insanlardır. 5 bini aşkın Afgan öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor" diye konuştu.