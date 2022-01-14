Japonya’da ada işgali tatbikatı: 2 bin asker katıldı

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ülkenin güneybatısındaki adaların işgal edilmesi senaryosuyla tatbikat düzenledi.
GSDF'nin 2 bin kişilik Birinci Hava İndirme Tugayı, başkent Tokyo yakınlarındaki Naraşino ilçesinde tatbikat düzenledi.
ABD UÇAKLARI DESTEK VERDİ
ABD güçlerinin yönetimindeki uçakların da destek verdiği tatbikatta GSDF personeli yüzlerce metre yükseklikten paraşütle atladı.
Adaların, temsili olarak hava desteğiyle geri alınması sonrası, füze savunma sistemleri ve GSDF personelinin bölgeye konuşlandırılma prosedürleri gerçekleştirildi.
Kamu yayıncısı NHK tatbikatın, Çin'in bölgesel askeri faaliyetleri karşısında güneybatıdaki "uzak adaların işgali edilmesi halinde düşmandan geri alınması" senaryosuyla düzenlendiğini duyurdu