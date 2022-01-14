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Giriş Tarihi: 14.1.2022 09:39

Japonya'da ada işgali tatbikatı: 2 bin asker katıldı

AA
Japonya’da ada işgali tatbikatı: 2 bin asker katıldı

Japon Kara Kuvvetleri, ülkenin güneybatıısnda bulunan adaların olası işgaline karşı bir tatbikat düzenledi. Başkent Tokyo yakınlarında düzenlenen tatbikata, ABD kuvvetleri de destek verdi.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ülkenin güneybatısındaki adaların işgal edilmesi senaryosuyla tatbikat düzenledi.

GSDF'nin 2 bin kişilik Birinci Hava İndirme Tugayı, başkent Tokyo yakınlarındaki Naraşino ilçesinde tatbikat düzenledi.

ABD UÇAKLARI DESTEK VERDİ

ABD güçlerinin yönetimindeki uçakların da destek verdiği tatbikatta GSDF personeli yüzlerce metre yükseklikten paraşütle atladı.

Adaların, temsili olarak hava desteğiyle geri alınması sonrası, füze savunma sistemleri ve GSDF personelinin bölgeye konuşlandırılma prosedürleri gerçekleştirildi.

Kamu yayıncısı NHK tatbikatın, Çin'in bölgesel askeri faaliyetleri karşısında güneybatıdaki "uzak adaların işgali edilmesi halinde düşmandan geri alınması" senaryosuyla düzenlendiğini duyurdu

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Japonya'da ada işgali tatbikatı: 2 bin asker katıldı
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