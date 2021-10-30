Japonya’da dikkat çeken koronavirüs araştırması

Koronavirüs vaka sayılarında son haftalarda keskin bir düşüş yaşanan Japonya'da Wakayama eyaleti yönetiminin yaptığı bir araştırma, virüsün neden olduğu riski ortaya koydu.

SEMPTOMSUZ HASTALARA UYARI

Ülkedeki 5. Covid-19 dalgası dahil olmak üzere testi pozitif sonuç veren 5 bin 169 kişiyi mercek altına alan uzmanlar, bin 199'unun test sürecinde hiçbir belirti göstermediğini fark etti. Hiçbir belirti göstermeyen söz konusu hastaların 331'i yani yaklaşık 4'te birine daha sonra zatürre teşhisi konduğu belirlenirken, 76 kişide ise oksijen tedavisi gerektiren ciddi semptomlar oluştuğu tespit edildi. Gruptan 20 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.