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Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:06

Japonya'daki yangında ölenler için Türkiye'den taziye mesajı

AA
Japonya’daki yangında ölenler için Türkiye’den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Osaka kentinde çıkan yangın için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Japon halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen yangında 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Dışişleri Bakanlığınca Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında hayatını kaybedenler için Japonya'ya başsağlığı mesajı yayımlandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Japon halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

24 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Osaka'da bir psikiyatri kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Klinikte mahsur kalan 28 kişiden 27'sinin ise hayati fonksiyonları durduğu bildirildi. Birkaç saat sonra kurtarılan yaralılardan 24'ü ise yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının kundaklamadan dolayı çıktığı düşünülüyor.

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Japonya'daki yangında ölenler için Türkiye'den taziye mesajı
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