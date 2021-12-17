Japonya’daki yangında ölenler için Türkiye’den taziye mesajı

24 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Osaka'da bir psikiyatri kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Klinikte mahsur kalan 28 kişiden 27'sinin ise hayati fonksiyonları durduğu bildirildi. Birkaç saat sonra kurtarılan yaralılardan 24'ü ise yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının kundaklamadan dolayı çıktığı düşünülüyor.