Japonya’daki yangında ölenler için Türkiye’den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığınca Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında hayatını kaybedenler için Japonya'ya başsağlığı mesajı yayımlandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
"YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
Açıklamada, "Bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Japon halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
24 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Osaka'da bir psikiyatri kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Klinikte mahsur kalan 28 kişiden 27'sinin ise hayati fonksiyonları durduğu bildirildi. Birkaç saat sonra kurtarılan yaralılardan 24'ü ise yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının kundaklamadan dolayı çıktığı düşünülüyor.