Japonya’dan 3 ülkeye 10 milyon dolarlık acil yardım

Japonya Dışişleri Bakanlığı, nehir taşkınların yaşandığı Afrika Boynuzu ülkelere yönelik Başbakan Kişida Fumio hükümetinin acil yardım desteğini açıkladı.

Açıklamada, Japonya'nın, Ekim-Aralık 2023'te şiddetli yağış ve taşkınların büyük zarar verdiği Etiyopya, Somali ve Kenya'ya 10 milyon dolarlık acil yardım göndereceği kaydedildi.

Buna göre barınma ve sıhhiye malzemeleri ile su tedarikini kapsayacak acil yardım, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) vasıtasıyla nakledilecek.

Ekim-Aralık 2023'te şiddetli yağış ve neden olduğu nehir taşkınları sonucu Etiyopya, Somali ve Kenya dahil Afrika Boynuzu ülkelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.