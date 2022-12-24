Kaçak huzurevinde yangın çıktı: 22 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde çıkan yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Kemerovo'da iki katlı binadaki özel bir huzurevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 6 kişiden durumu ağır olan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda tamamen yok olan ikinci kattaki huzurevinin kaçak olduğu belirtiliyor. Huzurevi olarak kullanılan binada herhangi bir yangın söndürme sistemi de olmadığı belirtildi. Yangın sırasında huzurevinde kaç yaşlının bulunduğu bilinmiyor. AA