Kadir Gecesi’nde özgürlük duası

Baskı ve engellemelere rağmen Batı Şeria'dan ve Gazze'den on binlerce kişi bölgeye geldi. Mescide ulaşan aileler, yer sofraları kurarak oruçlarını açtı. Mescid-i Aksa, ramazan aynın başından beri yaşanan fanatik Yahudi ve İsrail askerlerinin baskınlarına rağmen hıncahınç doldu.





SABAH'a konuşan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Mübarek ramazanda, bu özel gecede ilk kıblemiz ve üçüncü büyük kutsal mekanımız Mescid-i Aksamız'ın özgürlüğü için dua ettik. Dünya Müslümanlarından işgalci İsrail devletine karşı resmi düzeyde siyasi ve diplomatik eylemlerle baskı yapmalarını İsrail'in saldırgan planlarını durdurmalarını bekliyoruz" dedi.

"MESCİD-İ AKSA BÖLÜNEMEZ"

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme girişimini reddettiklerini söyleyen el-Kisvani sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar ile Yahudiler arasında zamansal ve mekansal olarak ikiye bölünerek kullanılması yönündeki girişimini reddediyoruz.





Mescid-i Aksa'nın Müslümanların hakkıdır. İsrail askerlerinin ve fanatik Yahudilerin Ramazan ayı içinde sabahtan öğleye kadar gerçekleştirdiği baskın ve saldırılar bu planın bir parçasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. İsrail ordusu plastik mermiler, ses ve gaz bombalarıyla saldırdı. Birçok vatandaşımız yaralandı, bazılarının durumu ağır. Gençlerimiz Mescid-i Aksa'yı korudu. İsrail askeri bekçilerimizi vurdu.





Canımızı yaktı. Tarihi pencerelerimize zarar verdi. Mescid-i Aksa'nın ses odasını bastı. Sesi kesmek için kabloları kesti. Kullanılan cihazlara zarar verdi. Sadece bu odada ses sistemine saldırarak 2 Milyon dolar değerinde zarar verdi. Gençlerimiz, Filistinliler tüm ümmet adına Mescid-i Aksa'yı korudu ve savundu. Savunmaya devam edecek" dedi.

Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce Müslüman için dünyanın farklı ülkelerinden hayırseverlerin yardımlarıyla kumanyalar dağıtıldı. Sadakataşı Derneği de iftarlarını açmak için Mescid-i Aksa'ya gelenlere kumanyalar dağıttı.





Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, "Ramazan çalışmalarını bu yıl Türkiye ile birlikte 35 ülke ve yüzün üzerinde bölgede sürdürüyoruz. Yardımlar kapsamında gıda kumanyası, fitre, zekat, bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Kurduğumuz iftar sofralarında kardeşlerimizle bir araya geliyoruz" dedi.