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Haberler Dünya Haberleri Kalabalığı ezdi geçti: 5 ölü, 40 yaralı
Giriş Tarihi: 23.11.2021

Kalabalığı ezdi geçti: 5 ölü, 40 yaralı

Kalabalığı ezdi geçti: 5 ölü, 40 yaralı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürülmesi yer alıyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar dikkati çekiyor. Yakalanan, ancak kimliği açıklanmayan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı olayda hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajı yayınladı.
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Kalabalığı ezdi geçti: 5 ölü, 40 yaralı
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