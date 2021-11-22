Kalabalığı ezdi geçti: 5 ölü, 40 yaralı

ABD
'nin Wisconsin
eyaletinde bir kişinin arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha
kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürülmesi yer alıyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar dikkati çekiyor. Yakalanan, ancak kimliği açıklanmayan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı
olayda hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajı yayınladı.