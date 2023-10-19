‘Kan’ kardeşler kara harekâtı için söz kesti!

İsrail işgalci güçleri Gazze'ye yönelik kara harekâtı hazırlıklarını tamamladı. İsrail medyasına göre, bu konudaki karar ABD Başkanı Joe Biden'a da iletildi. Biden, önceki gün Tel Aviv'de İsrail savaş kabinesiyle de görüştü.Burada Biden'a "Kara harekâtından kaçış yok" mesajı verildi. Dün Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara harekâtının yakın olduğu mesajını verdi. Askerlerle görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi. İsrail askerlerine seslenen Gallant da "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" dedi.