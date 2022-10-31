Kanada Başbakanı Trudeau İran karşıtı gösterilere katıldı

Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Kanadalılar olarak, dünya vatandaşları olarak İran'daki tüm kadınlar için ayaktayız. Buna 'yeter artık, dur' demeliyiz." dedi.

İran polisinin gözetimi altındayken hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi kasteden Trudeau, "Sadece Mahsa için değil, onun yanında bir adım öne çıkan bu rejim tarafından katledilen her genç kadın için anneler ve onların da anneleri için ağladık." diye konuştu.