Kanada Başbakanı Trudeau İran karşıtı gösterilere katıldı

Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Kanadalılar olarak, dünya vatandaşları olarak İran'daki tüm kadınlar için ayaktayız. Buna 'yeter artık, dur' demeliyiz." dedi.
İran polisinin gözetimi altındayken hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi kasteden Trudeau, "Sadece Mahsa için değil, onun yanında bir adım öne çıkan bu rejim tarafından katledilen her genç kadın için anneler ve onların da anneleri için ağladık." diye konuştu.
Trudeau, İran rejim muhaliflerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "İran kadınları, müttefikleri ve onların yanlarında durmak için adım atanlar unutulmuyor. Sesleri duyuluyor ve biz bu sesleri çoğaltacağız. Bu sesleri onlara geri yansıtacağız ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz. İran rejimine karşı durabileceğimiz her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli kadının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül 2022'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar ülkenin dört bir yanına yayıldı.
Protestolarda bugüne kadar 29'u çocuk olmak üzere 230'dan fazla protestocu hayatını kaybetti.