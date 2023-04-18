Kanada’da CBC haber kanalından Twitter tepkisi

CBC'nin internet sitesinde konuyla ilgili paylaşılan haberde, kurumun sözcüsü Leon Mar'ın sözlerine de yer verildi. Mar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Twitter, gazetecilerimizin Kanadalılarla iletişim kurması için güçlü bir araç olabilir, ancak bağımsızlığımızın bu şekilde yanlış bir şekilde tanımlanmasına izin vermek yaptıkları işin doğruluğunu ve profesyonelliğini zayıflatıyor" dedi.