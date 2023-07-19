Kanada’da nükleer saldırı alarmı! Acil Durum Planı’nı güncellediler

HÜKÜMET ÜYELERİ VE KİLİT KURUMLARIN PERSONELİ, OTTAWA'NIN BATISINDAKİ BİR YER ALTI TESİSİNE TAŞINACAK

Notlarda, Federal Nükleer Acil Durum Planı kapsamında, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Danışma Meclisi Ofisinin, büyük bir felaket sırasında temel yürütme, yasama ve yargı süreçlerini gerçekleştirmek üzere anayasal hükümetin sürekliliğini sağlayacağı kaydedildi.

Söz konusu planın; Başbakanlık Ofisi, Federal Kabine, Parlamento ve Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere kilit kurumların ulusal başkent bölgesi dışındaki alternatif bir yere taşınmasına yönelik süreci de öngördüğü aktarılarak, hükümet üyeleri ve kilit kurumların personelinin, Ottawa'nın batısındaki bir yer altı tesisine taşınacağı belirtildi.

Notlarda, ulusal bir Füze Uyarı Protokolü'nün onaylandığı kaydedildi.