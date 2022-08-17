Kanada’da papazlara cinsel istismar davası

Kanada'nın Quebec eyaletinde, Katolik kilisesine bağlı 88 papaz hakkında, reşit olmayan çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla toplu dava açıldı. Quebec Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelerde, aralarında halen Vatikan'da kardinal olarak görev yapan dönemin Quebec Başpiskoposu Marc Oullet'in de bulunduğu 88 papaz ve görevli, cinsel taciz sanığı olarak yer alıyor. Toplu dava, 1940'tan beri rahipler ve piskoposluk için çalışan diğer personel tarafından çoğu reşit olmayan ve cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 100'den fazla kurbanı temsil ediyor.