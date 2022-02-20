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Giriş Tarihi: 20.2.2022 00:38 Son Güncelleme: 20.2.2022 01:18

Kanada'da polis eylemcilere karşı kimyasal madde kullandı

AA
Kanada’da polis eylemcilere karşı kimyasal madde kullandı

Kanada'da Ottawa polisinin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği protestolarda eylemcilere karşı kimyasal madde kullandığı kaydedildi. Polisin kimyasal madde kullandığı, Ottawa Polis Teşkilatının sosyal medya hesabındaki duyuruda da paylaşıldı

Ottawa polisinin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında eylemcilere karşı cumartesi sabah başlattığı operasyonda, biber gazından sonra tahriş edici kimyasal madde de kullandığı kaydedildi

Ulusal televizyon kanallarının canlı yayınladığı operasyonda polisin, blok halinde karşılarında duran grubu geri püskürtürken tahriş edici kimyasal kullandığı görüldü.

Polisin kimyasal madde kullandığı, Ottawa Polis Teşkilatının sosyal medya hesabındaki duyuruda da paylaşıldı.

Güvenlik güçleri, cumartesi günü 47 kişiyi daha gözaltına alırken, göstericilere ait 38 araç da çekildi.

Ottawa Polisi, gözaltına alınanlar arasında üzerinde çelik yelek, çantalarında sis bombası ve havai fişek bulunan protestocular olduğunu duyurdu.

Ottawa'daki protestolarda gözaltına alınan eylemci sayısı son gözaltılarla 170'e ulaştı.

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Kanada'da polis eylemcilere karşı kimyasal madde kullandı
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