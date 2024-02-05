Kanada’dan işgalci Yahudilere kötü haber!

ABD'nin ardından Kanada'da Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki bazı yerleşimcilere yaptırım uygulanacağını ve Hamas liderlerine de yeni yaptırımlar getirileceğini ifade etti. Joly, "Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz. Ben Ukrayna'dayken Ottawa'da da çalışmaların yapıldığından emin oluyorum ve yakında bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki "aşırılık yanlısı" yerleşimcilere yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onaylamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ocak'ta 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine almıştı.