Kanlı saldırıda 100’den fazla hayat kurtardı! Müslüman gence cesaret ödülü

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, düzenlenen törenle, terör saldırısı esnasında seyircilerin tahliyesine yardımcı olan 15 yaşındaki Halilov'u "Mağdurlara yardım etmede özveri, yiğitlik ve kişisel cesaret sertifikası" ile ödüllendirdi.

Tahliyelere yardımcı olan bir diğer genç 14 yaşındaki Artyom Donskov da aynı ödüle layık görüldü.

Öte yandan Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin de kahraman genç Halilov'u cesareti ve insanları kurtarması nedeniyle Rusya Müslümanları "Hizmet Madalyası" ile ödüllendireceğini duyurdu.