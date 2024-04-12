Kaos stratejisi amacına ulaşamadı

Soykırımcı İsrail rejimi Gazze'de maruz kaldığı askeri ve siyasi yenilgiyi bertaraf etmek için suikast ve katliam stratejisiyle kaosu bölge ülkelerine yayarak çıkış arıyor. Böylece ABD başta olmak üzere Batılı suç ortakalrının desteğini yeniden elde etmeyi planlıyor. Fakat çıprındıkça batıyor. Refah'a kara operasyonuna karşı çıkan ve İsrail'i Hamas ile ateşkese zorlayan Washington ile Tel Aviv arasındaki uçurum giderek derinleşirken üç oğlu ve üç torunu katledilen Hamas lideri İsmail Haniye, ateşkes müzakerelerinin devam edecğini söyleyerek Siyonist İsrail'in kaotik planalrına ağır darbe indirdi.ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamları devam ettirmeye yönelik politikısnın açıkca yanlış olduğunu bir kez daha vurgularken İsrail'e her tür desteği veren Almanya ise İran ile olası bir çatışmaya karşı olduğunu açıkladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin önceki gün üç oğlunun öldürülmesinin hareketin ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceği yönündeki açıklaması, İsrail üzerindeki baskıyı daha da artırdı.Hamas lideri Haniye saldırının ardından "Taleplerimiz açık ve net. Uzlaşma söz konusu değil ve eğer düşman müzakerelerin zirvesinde, hareketin yanıtı gelmeden oğullarımı hedef almanın Hamas'ın tutumunu değiştirmeye iteceğini düşünüyorsa hayal görüyor" diyerek müzakere masasısını devirmeyeceklerini vuguladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir, Muhammed ve torunları Emel, Halid ve Razan, önceki gün Gazze'nin batısındaki eş-Şati Mülteci Kampı'nda İsrail'in bir aracı hedef alan bombalı saldırısında öldürüldü.Oğullarının ve torunlarının ölüm haberini önceki gün Katar'da bir hastane ziyaretinde alan ve saldırının ardından açıklama yapan İsmail Haniye şunları söyledi: "Şehitlerimizin mübarek kanı bizi ilkelerimize, mücadelemize, direnişimize ve topraklarımıza bağlılığımızda daha da kararlı kılacaktır. Oğullarımın ve torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu acılarla ve kanla halkımız, davamız ve ümmetimiz için geleceğimiz ve özgürlük için umut tohumları ekiyoruz. Oğullarım Gazze'yi terk etmedi. Gazze'de kahraman halkımızla beraber cesurca direndiler, mücadele ettiler. Bütün halkımız ve Gazze ahalisi çocuklarının kanlarıyla ağır bedeller ödediler. Ben de onlardan biriyim. Ailemizden 60'a yakın şehidimizi bu mübarek davaya, İslam davasına kurban verdik. Ailemin 60'a yakın ferdi şehit oldu. Filistin halkının bütün şehitleriyle onlar arasında hiçbir fark yok." Haniye'nin en büyük oğlu Abdusselam Haniye ise "Bizi kardeşlerim Hazım, Emir, Muhammed ve oğullarının şehadetleriyle onurlandıran Allah'a şükürler olsun" dedi.İngiliz Daily Mail ve diğer Batılı Siyonist medya Haniye'nin oğul ve torunlarının şehadeti karşısındaki metanetini "Haberi alan Hamas lideri tüyler ürpertici tepkide bulundu. Katar'daki hastane ziyaretini kesebileceklerini söyleyen danışmanına omuz silkerek 'Hayır, neden? Devam edelim" şeklinde çarpıttı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 188 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 543 Filistinli öldürüldü, 76 bin 49 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail'den Yedioth Ahronoth gazetesi, 126 askerin gözetlemede çalışmayı reddettiğini yazdı. Bu hafta askere alınan kadınların kitlesel reddi Hamas'ın 7 Ekim'de 15 İsrailli gözetleme askerinin öldürüldüğü ve diğer altı askerin rehin alındığı saldırısına bağlanıyor.ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ve bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın Senatoyu ziyaret etmesini "Paris'te soykırımcı İsraillilere hayır" yazılı dövizlerle protesto etti.