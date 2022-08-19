Karadağ'da hükümet için "güvensizlik oylaması" çanları çalıyor

Balkanların en küçük ülkesi olarak bilinen Karadağ'da, hükümetin, ülkedeki Sırp Kilisesi ile "temel anlaşma" imzalaması, güvensizlik oylamasının fitilini ateşledi. Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic'in 3 Ağustos'ta, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma", hükümeti eleştirilerin hedefine sürüklerken güvensizlik oyu hazırlıklarını da başlattı.

HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK OYU

Abazovic hükümetinin koalisyon ortaklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic liderliğindeki ana muhalefet partisi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinin de (DPS) karşı çıktığı anlaşma, ülkede "hükümete güvensizlik oyu" tartışmalarına sebep oldu.

"TEMEL ANLAŞMA İMZALANDI"

Başkent Podgoritsa'da imzalanan anlaşma sonrası Abazovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Temel anlaşma imzalandı. Vatandaşlar için daha iyi bir yaşam standardına odaklanarak çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

HAZIRLIKLAR

Hükümetin Sırp Kilisesi ile temel anlaşma imzalaması, ülkede protestolar düzenlenmesine sebep olmuş, DPS tarafından yapılan açıklamada, mecliste hükümet aleyhinde güvensizlik oylaması için girişimlerin başlatılacağı belirtilmişti. Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, 19 Ağustos'ta meclisi olağanüstü oturuma çağırarak, Başbakan Dritan Abazovic için güven oylaması yapılacağını duyurmuştu.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğini üstlendiği ana muhalefet partisi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS), Liberal Parti ve Demokrat Birliği girişiminin kabul edildiği ifade edilerek, güven oylamasının 19 Ağustos'ta yerel saatle 11.00'de yapılacağı bildirilmişti.

Bu arada muhalefet partileri, Abazovic liderliğindeki hükümetin ekonomi ve Kovid-19 ile mücadelede başarısız olduğunu savunmuş ve imzalanan, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'ne "resmi statü" kazandıracak temel anlaşmanın ise olayların "tuzu biberi" olduğunu aktarmıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin de yavaşladığını belirten muhalefet kanadı, Karadağ'ın çıkarlarının korunmadığını kaydetmişti. Karadağ Ortodoks Kilisesi Patriği Mihailo, hükümetin Sırp Ortodoks Kilisesi'yle imzaladığı temel anlaşmanın ardından artık Karadağ diye bir ülkenin varlığından bahsedilemeyeceğini söylemişti.

"BURADA BENDE BAŞLAR"

Yerel bir haber portalına konuşan Mihailo, "An itibarıyla Karadağ artık bir Sırp bölgesi, Karadağlılar da Sırp olmuştur. Yani artık öyle bir ülke yok. Bu, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nden daha da kötü. Bunun yürürlüğe konulmasının, Balkanlar'da sakinleşmesi çok zor bir durum yaratacağından emin olabilirsiniz. Bu öncelikle Cetine'den, buradan, benden başlar." diye konuşmuştu.

Ülkede bir önceki hükümetin düşüşünde de Sırp Ortodoks Kilisesi ile ilişkiler etkili olmuştu. Birleşik Reform Eylemi (URA) Halk Hareketi lideri Abazovic liderliğinde 28 Nisan'da kurulan hükümet, 81 milletvekillinin meclisten 45 evet oyu almasıyla göreve başlamıştı.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Karadağ Ortodoks Kilisesi de faaliyet gösteriyor ve iki kilise arasında çeşitli konularda ihtilaflar yaşanıyor. Ülkede güvensizlik oylamasının bugün yapılması planlanıyor.