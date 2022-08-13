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Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:44 Son Güncelleme: 13.8.2022 12:38

Karadağ’da saldırı dehşetinin ardından yas ilan edildi

AA
Karadağ’da saldırı dehşetinin ardından yas ilan edildi

Karadağ’ın başkenti Podgorica yakınlarındaki Cetinje kentinde dün bir silahlı saldırı dehşeti yaşanmıştı. Silahlı bir kişinin önce kendi ailesine, sonra etrafa ateş açması sonucu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından hükümet 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Karadağ'da dün yaşanan silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine, ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Karadağ Hükümetince yapılan açıklamada, ülkede dün yaşanan trajik olay sonrası 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

MÜZİK ÇALINMASI YASAKLANDI

Ülkenin Cetinje kentinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası ülkede bayraklar yarıya indirilirken halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca ülke genelinde restoran ve kafelerde 3 gün boyunca müzik çalınması yasaklanırken tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.

ETRAFA ATEŞ AÇTI

Karadağ'ın Cetinje kentinde dün bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı ve saldırganın, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtilmişti.

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Karadağ’da saldırı dehşetinin ardından yas ilan edildi
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