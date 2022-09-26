Karadavi hayatını kaybetti

Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin kurucusu ve eski başkanı Mısırlı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti. Açıklamada "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu" denildi. Karadavi, hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı. Karadavi, kurulduğu 2004'ten 2018'e kadar Müslüman Âlimler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Karadavi, yıllardır Katar'da yaşıyordu.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf ile görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, "Rabb'im cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin" ifadesini kullandı. Abdurrahman Yusuf ise gelecek hafta İstanbul'da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.