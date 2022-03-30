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Giriş Tarihi: 30.3.2022 09:36 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:03

Karadeniz'deki mayın tehdidinde flaş gelişme! Ukrayna açıkladı

AA
Karadeniz’deki mayın tehdidinde flaş gelişme! Ukrayna açıkladı

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’e bırakılan mayınların yarattığı tehdit devam ediyor. Kontrolden çıkarak Türkiye’ye ve Romanya’ya ilerlemeye başlayan mayınlar tehlikeye neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda görülen mayın, SAS timleri tarafından başarılı bir şekilde imha edilmişti. Romanya’da da görülen mayınlar sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, "Kopan Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var" açıklamasında bulunmuştu. Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı döşediği mayınlara ilişkin bir yeni açıklama ise bu kez Ukrayna’dan geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, mayınların sorumluluğunun Rusya’da olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

"UKRAYNA'YI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, 2014 yılında Ukrayna'nın Sivastopol kentini geçici işgali sırasında ele geçirdiği deniz mayınlarını kullanarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna'yı kasten kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın tüm Karadeniz'de, Azak'ın yanı sıra Kerç ve Karadeniz boğazlarında kasıtlı olarak deniz mayınlarını, her şeyden önce sivil nakliye ve denizdeki insan yaşamını tehdit eden fiili ayrım gözetmeyen eylem silahlarına dönüştürdüğü belirtildi.

"KORSANLIK YÖNTEMİ OLARAK KULLANIYORLAR"

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.

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Karadeniz'deki mayın tehdidinde flaş gelişme! Ukrayna açıkladı
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