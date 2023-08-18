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Giriş Tarihi: 19.8.2023

Karadeniz’den geçen ilk gemi İstanbul’da

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Karadeniz’den geçen ilk gemi İstanbul’da
17 Temmuz'da tahıl koridoru anlaşmasından tek taraflı ayrılan Rusya'nın, "Ukrayna'dan çıkan her geminin askeri hedef olarak tanınacağını" açıklamasının ardından Odessa Limanı'ndan sefere başlayan Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi, Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kalarak Türkiye'ye ulaşmayı başardı. Rusyanın anlaşmadan çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi olan Joseph Schulte, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ambarlı limanına yakın bir noktaya demirledi. 2 bin 114 adet konteyner taşıyan gemiye İstanbul Boğazı'nda seyrettiği sırada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-6 romorkörü kılavuzluk yaptı.
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Karadeniz’den geçen ilk gemi İstanbul’da
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