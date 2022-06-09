Karayip Denizi’nde bulunan hazine yüklü gemiye ilişkin görüntüler paylaşıldı

Ülkenin Cartagena kenti Indias kıyılarında bulunan gemiden çıkan altın külçeler, toplar, kılıçlar, gümüş külçeler, mücevherler ve değerli taşların görüntüleri paylaşıldı.

Yüksek teknolojili ekipmanla gerçekleştirilen kayıtlarda geminin içindekiler net şekilde görülüyor.

Kolombiya Donanması Denizcilik Genel Müdürü Amiral Jose Joaquin Amezquita, Caracol Radyo'ya yaptığı açıklamada, araştırmaların sürdüğünü belirterek, "Bu keşiflere ek olarak, diğer gemi enkazlarının da olduğu belirli yerler bulduk. İkisi sömürge dönemine diğerinin de cumhuriyeti dönemine at olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.

Geminin içindekilere ilişkin 1655 yılına ait Sevilla ve Cadiz'de yapıldığı yazıtlardan anlaşılabilecek toplar, subaylara ve mürettebata ait kılıçlar, kil kaplar, şişeler, altın objeler, zamanın madeni paraları gibi çok sayıda eşyanın olduğu bilgisi paylaşıldı.