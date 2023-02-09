Dünyanın dört bir yanında
yaşayan Türklerin seferberliği
sürüyor. Birçok ülkede sivil toplum
kuruluşları da devrede.
- BATI
Trakya'daki yardımlar sürüyor.
- BALKANLAR'DA
kampanyalar büyüyor.
- SUUDİ
Arabistan'da 26 milyon $ toplandı.
- ALMANYA'DA
yardımlar "Kardeşlerimiz iyi
olsun" mesajlarıyla uğurlandı.
- HOLLANDA'DA
kentler, her şehir
sakini adına 1'er euro bağış yapacak.
- AVRUPA'NIN
diğer ülkelerindeki
Türkler ile Kanada ve ABD'de
yaşayan Türkler de yardımlarını
sürdürüyor.
KELİMELER BULAMIYORUZ
- TÜRKİYE'NİN
Avrupa temsilciliklerinde açılan defterlere taziye mesajları yağıyor.
-BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres, taziye defterini imzaladı.
-ÖZBEKISTAN
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, taziye defterini imzaladı.
-ARNAVUTLUK
lideri Bajram Begaj, "Hüznü anlatmakta kelimeler bulamıyoruz" notunu düştü.
-ÇOK
sayıdaki ülkede Türkiye temsilciliklerine çiçekler bırakıldı.
-HİNDİSTAN
Başbakanı Narendra Modi, depremzedeleri anarken gözyaşlarını zor tuttu.