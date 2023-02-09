‘Kardeşlerimiz iyi olsun’

Dünyanın dört bir yanındayaşayan Türklerin seferberliğisürüyor. Birçok ülkede sivil toplumkuruluşları da devrede.Trakya'daki yardımlar sürüyor.kampanyalar büyüyor.Arabistan'da 26 milyon $ toplandı.yardımlar "Kardeşlerimiz iyiolsun" mesajlarıyla uğurlandı.kentler, her şehirsakini adına 1'er euro bağış yapacak.diğer ülkelerindekiTürkler ile Kanada ve ABD'deyaşayan Türkler de yardımlarınısürdürüyor.Avrupa temsilciliklerinde açılan defterlere taziye mesajları yağıyor.Genel Sekreteri Antonio Guterres, taziye defterini imzaladı.Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, taziye defterini imzaladı.lideri Bajram Begaj, "Hüznü anlatmakta kelimeler bulamıyoruz" notunu düştü.sayıdaki ülkede Türkiye temsilciliklerine çiçekler bırakıldı.Başbakanı Narendra Modi, depremzedeleri anarken gözyaşlarını zor tuttu.