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Giriş Tarihi: 10.2.2023

‘Kardeşlerimiz iyi olsun’

‘Kardeşlerimiz iyi olsun’
Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklerin seferberliği sürüyor. Birçok ülkede sivil toplum kuruluşları da devrede.
- BATI Trakya'daki yardımlar sürüyor.
- BALKANLAR'DA kampanyalar büyüyor.
- SUUDİ Arabistan'da 26 milyon $ toplandı.
- ALMANYA'DA yardımlar "Kardeşlerimiz iyi olsun" mesajlarıyla uğurlandı.
- HOLLANDA'DA kentler, her şehir sakini adına 1'er euro bağış yapacak.
- AVRUPA'NIN diğer ülkelerindeki Türkler ile Kanada ve ABD'de yaşayan Türkler de yardımlarını sürdürüyor.

KELİMELER BULAMIYORUZ
- TÜRKİYE'NİN Avrupa temsilciliklerinde açılan defterlere taziye mesajları yağıyor.
-BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taziye defterini imzaladı.
-ÖZBEKISTAN Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, taziye defterini imzaladı.
-ARNAVUTLUK lideri Bajram Begaj, "Hüznü anlatmakta kelimeler bulamıyoruz" notunu düştü.
-ÇOK sayıdaki ülkede Türkiye temsilciliklerine çiçekler bırakıldı.
-HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, depremzedeleri anarken gözyaşlarını zor tuttu.
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‘Kardeşlerimiz iyi olsun’
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