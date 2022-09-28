Kasırga seferberliği

ABD'nin Florida eyaletinde Tampa bölgesinin güney kesimlerini 200 kilometreye yakın hızla vurması beklenen Ian Kasırgası dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bölgelerdeki 2.5 milyon kişi için tahliye emri verildi. İnsanlar eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, havayolu şirketlerinin biletleri yok sattı. Kasırga öncesi Florida sakinleri marketlere akın ederek içecek ve gıda depoladı. Dev mağazaların gıda bölümündeki rafların çoğunun boşaldığı görüldü. Ev ve işyerlerini şiddetli rüzgâr ve yağmurdan korumak isteyenlerin ise yapı marketlerden ahşap ve metal levhalar başta olmak üzere pil, jeneratör ve keski aletleri gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştığı gözlendi. Bazı mağaza sahipleri, iç bölümdeki ürünlerinin üzerlerini bile brandalarla örterken bölge sakinleri kapıların önlerini kum torbalarıyla destekledi.FEMA Florida Direktörü Kevin Guthrie, tahliye emri verilen 2.5 milyon kişiye, kasırganın yönünün kuzeye doğru olduğunu, bu nedenle doğu ve güney bölgelerine doğru hareket etmelerinin daha doğru olacağını söyledi. Guthrie, özellikle Miami-Dade ve Palm Beach bölgelerinin daha güvenli olacağını kaydetti. Ulusal Kasırga Merkezi, Sarratoga sahillerindeki dalgaların şimdiden kabardığını, kasırganın getireceği yağmurla 120 santimetreden fazla yağış beklendiği vurgulandı. NASA da Kennedy Uzay Üssü'ndeki uzay aracını ve roketi hangarlara çekti. DIŞ HABERLER