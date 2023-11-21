İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda arabuluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi. Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve arabuluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık" ifadesini kullandı. Haniyye'nin açıklamasından saatler sonra İsrail Kabinesi de beklenen rehine takası anlaşmasını onayladı.Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında toplanan kabinede bakanların Hamas'ın elindeki rehinelerinin bir kısmının serbest bırakılmasına yarın başlanacağına ilişkin bilgilendirildiği öne sürüldü. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Başbakanlık Ofisi'nin serbest bırakılacak rehinelerin ülkelerine getirilmesi süreci için 5 aşamalı bir süreç planladığını bildirdi. Söz konusu aşamalara göre, ilk aşamada Hamas, rehineleri Uluslarası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.Rehineler daha sonra yetkililer tarafından tıbbi kontrolden geçirilecek ve ardından aileleriyle görüşmek üzere İsrail genelindeki 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek. Son olarak da rehineler, güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek. İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı. Rehine takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 TIR'ın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti. İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli rehine bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.