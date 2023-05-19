Katil balinalar yata saldırdı

Cebelitarık Boğazı'nda seyahate çıkan İngiliz çiftin yatına katil balinalar saldırdı. Mürettebatın yardımıyla saldırıyı atlatan Janet Morris ve Stephen Bidwell çifti yaşadıkları korku dolu anları Daily Mail'e anlattı. 2 Mayıs'ta Fas'ın Tanca kenti açıklarındayken yatın bir darbe aldığını belirten çift, mürettebatın "Katil balina" diye bağırdığını ve bunun ardından güverteye koştuklarını söyledi. En az 6 balinanın bir saat boyunca yatın peşini bırakmadığını anlatan çift, darbeler sonucu yattan kopan bazı parçaların denize düştüğünü kaydetti. Morris, "Onları gördüğüme inanamadım. Bu çok nadir yaşanıyor" dedi. Bidwell de "Katil balinalar kovalamacanın heyecanını seviyor. Bu yüzden aslında durmamız gerekirdi ama rüzgâr yüzünden bu mümkün olmadı. Yaklaşık 14 metrelik yatın dümeni saldırıda zarar gördü" dedi.