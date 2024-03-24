Katil İsrail Nasır Hastanesi’ne baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, yerinden edilen binlerce Filistinlinin bulunduğu Nasır Hastanesi yerleşkesi yakınlarındaki bölgelere girdi.

İsrail güçlerinin ayrıca Han Yunus'un çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail'in havadan gerçekleştirdiği saldırılar, Nasır Hastanesi yerleşkesinin güneyi ve doğusu ile Batın Semin bölgesinde yoğunlaştı. Bu bölgeler ayrıca top atışları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alınmaya devam etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistin Kızılayının acil operasyon odasında görevli Emir Ebu Ayşe, Han Yunus'un batısındaki Emel Hastanesi'nde görevi başında iken İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, 15 Şubat'ta Nasır Hastanesi'ne baskın düzenlediğini, 10 gün süren saldırılarda, hastanede bulunan yerinden edilmiş çok sayıda kişi ile hasta ve sağlık personelinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin alıkonulduğunu ve büyük bir yıkım gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

REFAH'TA ENKAZDAN 6 FİLİSTİNLİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "Fervane" ailesinin evini hedef aldığını aktardı.

Ailenin yıkılan evinin enkazında 6 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralıya ulaşıldığı aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 449 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.