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Giriş Tarihi: 13.4.2024 16:43

Katil İsrail ordusu Han Yunus’tan çekildi: 16 sivilin cansız bedeni bulundu

Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta 16 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

Katil İsrail ordusu Han Yunus’tan çekildi: 16 sivilin cansız bedeni bulundu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını 190 gündür sürdürüyor.

Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail askerlerinin 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus kentinin El-Amal mahallesi ve Hamad kasabasında 16 sivilin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilirken, kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Sivil Savunma ekipleri, ekipman eksikliği nedeniyle güçlükle yürüttükleri çalışmalarda enkaz altında kalan onlarca kişiye ulaşmaya çalışıyor.

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Katil İsrail ordusu Han Yunus’tan çekildi: 16 sivilin cansız bedeni bulundu
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