Katil İsrail ordusu Han Yunus’tan çekildi: 16 sivilin cansız bedeni bulundu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını 190 gündür sürdürüyor.
Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail askerlerinin 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus kentinin El-Amal mahallesi ve Hamad kasabasında 16 sivilin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilirken, kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Sivil Savunma ekipleri, ekipman eksikliği nedeniyle güçlükle yürüttükleri çalışmalarda enkaz altında kalan onlarca kişiye ulaşmaya çalışıyor.