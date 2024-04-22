Katil İsrail’den Gazze Şeridi’ne saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

İsrail güçleri, Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi semtine ve Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.