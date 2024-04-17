Katil İsrail'in Gazze'deki "Demir Kubbesi" görüntülendi

İsrail Ordu Sözcüsü Doron Gavish, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı, balistik füze ve seyir füzesi saldırısında atılan mühimmatların önemli bir çoğunluğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini belirtti.

İsrail'in İran'dan atılan mühimmatlara karşı savunmasında başta ABD olmak üzere birden fazla ülkenin birlikte hareket ettiğinin altını çizen Gavish, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu saldırıların önlenmesinde İsrail ile tam işbirliği içinde hareket ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in son dönemde savunma sanayisi ihracatında öne çıkan "Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow-3" gibi hava ve füze savunma sistemleri ABD ile ortak üretildi.